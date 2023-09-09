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общество спорт

В Новосибирске начался 26-й полумарафон Раевича: прямой эфир 9 сентября

Фото: Екатерина Маринина / Сиб.фм

В Новосибирске начался забег на 21 километр памяти Александра Раевича.

В Центральном районе Новосибирска стартовал 26-й полумарафон памяти выдающегося тренера Александра Раевича. Первая группа спортсменом начала забег на дистанцию 21,1 км.

В 10:00 начался забег для женщин в дистанции 21,1 км. Забег для мужчин начнётся в 10:08, а в 10:10 начнётся корпоративная эстафета.

Фото В Новосибирске начался 26-й полумарафон Раевича: прямой эфир 9 сентября 2

Фото В Новосибирске начался 26-й полумарафон Раевича: прямой эфир 9 сентября 3

Фото В Новосибирске начался 26-й полумарафон Раевича: прямой эфир 9 сентября 4

Фото В Новосибирске начался 26-й полумарафон Раевича: прямой эфир 9 сентября 5

После окончания основных забегов и церемонии награждения начнутся забеги для всех желающих на дистанции 1,5 км и 3 км. Классическая дистанция — 5 кругов по 4,2 км плюс финишная прямая.

Фото В Новосибирске начался 26-й полумарафон Раевича: прямой эфир 9 сентября 6

Ранее Сиб.фм сообщал, что ради полумарафона Раевича и Сибирского фестиваля бега в цело в Новосибирске 9 сентября перекрыли многие улицы, а также запретили остановку и парковку на них.

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Сергей Щукин
Журналист

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