В Новосибирске ночью загорелся частный дом в Ленинском районе

В Новосибирске сообщили о ночном пожаре в Ленинском районе.

В ночь на субботу, 9 сентября, в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом. Об этом сообщили в Telegram-канале АСТ-54 Black.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по региону, пожарные прибыли к частному дому №10 по улице Вторая Пермская в 01:38. Как уточнили в Telegram-канале "Новосибирск с огоньком" со ссылкой на очевидцев, причиной взрыва послужил взрыв двух баллонов с газом. Поблизости не нашлось подходящего для тушения пожарного гидранта, и пожарным пришлось протянуть систему шлангов и насосов из другого квартала.

Локализовать пожар удалось в 02:46, ликвидировать открытое пламя — в 3 часа ночи.

Судя по фотографии, сделанной утром, дом сгорел до основания. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Также оказался повреждён гараж на участке дома №17 улицы Пермская.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области в августе 2023 года произошло 394 пожара. Основной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем. Число пожаров увеличилось в Искитиме, Искитимском районе и Бердске. С 28 августа по 3 сентября новосибирским пожарным удалось ликвидировать 71 возгорание. Пожар в дачном доме в СНТ «Маяк» в Советском районе Новосибирска унес жизнь мужчины. Там с огнем боролись 16 специалистов с использованием 4 единиц техники.