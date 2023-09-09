В Новосибирске строители моста облили несмываемой краской автомобиль

Житель Новосибирска пожаловался на несмываемые брызги краски при проезде под строящимся четвертым мостом.

Водитель Toyota Camry в Новосибирске обратился в соцсеть ВКонтакте к сообществу «АСТ-54» с жалобой на рабочих, занимающихся строительством четвёртого моста. Мужчина утверждает, что его Toyota Camry получила серьёзные повреждения, когда на него случайно попала краска, которую рабочие использовали для окрашивания металлоконструкций моста.

Инцидент произошёл в понедельник, 4 сентября, когда автомобилист проезжал по съезду на улицу Ипподромскую. Часть краски упала на машину, и теперь его Toyota Camry покрыта пятнами, которые невозможно удалить. По его словам, из-за мелких капель машина теперь на ощупь как наждачная бумага, а без детальной полировки смыть краску не может ни одно химическое средство.

Обратившись к сообществу "АСТ-54", водитель выразил своё намерение направить документы в правоохранительные органы. Однако некоторые пользователи выразили сомнение в его успехе, так как он не снял на видео момент нанесения повреждений. Другие посоветовали владельцу Toyota попробовать самостоятельно удалить пятна с машины.

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