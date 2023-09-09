В Новосибирске водитель фургона с мороженым сбил 14-летнюю девочку

Водитель грузовика сбил 14-летнюю девочку в Новосибирске на трамвайных путях.

В Новосибирске 9 сентября произошло ДТП, в результате которого 14-летняя девочка была сбита на трамвайных путях. Инцидент произошел в 11:17 на территории Кировского района. По информации пресс-службы городской ГИБДД, водитель фургона Ford вез мороженое и двигался по трамвайным путям на улице Мира в направлении, совпадающем с направлением трамвая. В районе дома № 62 автомобиль наехал на школьницу, переходившую дорогу по регулируемому переходу.

Пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована для дальнейшего обследования и лечения. Сотрудниками ДПС выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работает наряд патрульной полиции, сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирска.

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