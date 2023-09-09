В Новосибирской области начался второй день выборов губернатора

Жители Новосибирской области продолжают голосовать на выборах губернатора региона.

В Новосибирской области 9 сентября в 8:00 начался второй день выборов губернатора. Проголосовать можно как на избирательных участках, так и на дому, если у избирателя есть на то уважительная причина.

По данным областной избирательной комиссии, в первый день голосования явка составила 10,08%: на участки явились 210 508 избирателей без учёта тех, кто голосовал дистанционно.

Также все три дня голосования на избирательных участках присутствуют наблюдатели и камеры наблюдения. Информацию о возможных нарушениях проверяет Центр общественного наблюдения за выборами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в первый день голосования избирательные участки посетили чиновники и представители администраций: депутаты, мэры городов Новосибирской области, главы сёл и действующий губернатор региона.