Явка на выборах губернатора Новосибирской области достигла днем 9 сентября 15,17%

В Новосибирской области явка на выборах составила уже 15,17%.

По состоянию на 15.00 сегодня, 9 сентября, явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 15,17%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Отмечается, что к этому времени свои голоса отдал 316 901 избиратель. При этом не принимается во внимание дистанционное голосование.

Как ранее писал Сиб.фм, выборы губернатора Новосибирской области за первый день посетили 10% избирателей. Стоит подчеркнуть, что на 1 июля текущего года в регионе зарегистрированы 2 174 422 человека, которые способны участвовать в выборах. На Новосибирск приходится 1,2 млн. Выборы продлятся до 20:00 10 сентября.