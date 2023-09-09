Житель Новосибирска публично потребовал предоставить доказательства гибели Пригожина

Более 100 человек подписались под петицией о предоставлении доказательств гибели Евгения Пригожина.

Житель Новосибирска создал публичную петицию на сайте change.org с требованием уполномоченным органам доказать гибель Евгений Пригожина, главы ЧВК "Вагнер" и организатора вооруженного мятежа 24 июня.

«Я, инициативный житель нашей страны из Новосибирска, обращаюсь к уполномоченным органам: предоставить четкие доказательства того, что основатель ЧВК Вагнер и бизнесмен Евгений Пригожин погиб», — сообщает автор петиции.

Причиной для создания петиции сибиряк называет слухи и сплетни касательно того, что Евгений Пригожин выжил, скрывается в другой стране или вовсе никогда не был на упавшем самолёте. И конкретные доказательства гибели «должны в первую очередь остановить информационную атаку, развязанную в отношении нашей страны Западом», — объясняет сибиряк.

Петиция была создана около недели назад, в начале сентября, после официальных похорон Евгения Пригожина. На момент публикации её подписали 122 человека.

Ранее Сиб.фм сообщал подробности расследования крушения самолёта с Пригожиным. Основных версий две: срабатывание взрывчатки на борту самолёта или повреждение воздушного судна еще на земле.