Жителей Новосибирска ознакомили с перечнем улиц, которые перекроют 9 сентября

В Новосибирске 9 сентября временно перекроют несколько улиц.

В субботу, 9 сентября, в Новосибирске по случаю проведения полумарафона памяти Александра Раевича и Парада российского студенчества на время закроют движение на ряде участков автомобильных дорог. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция в Телеграм-канале.

Из-за подготовки и проведения полумарафона с 07:00 до 18:00 и проведения парада с 7 утра до 22:30 на некоторых участках мегаполиса будет запрещено движение, а также парковка транспорта, будет действовать ограничение стоянки. Госавтоинспекция Новосибирской области предоставила список таких улиц, с которым можно ознакомиться здесь.

Автолюбителям напомнили, что объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Им в очередной раз посоветовали не игнорировать правила дорожного движения и особое внимание обращать на знаки, информационные щиты.

Как ранее писал Сиб.фм, в центре Новосибирска в субботу перекроют улицы из-за полумарафона Раевича.