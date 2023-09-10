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общество

Александр Карелин призвал жителей Новосибирской области активно голосовать на выборах губернатора

Фото: пресс-служба Общественной палаты НСО

Сенатор Российской Федерации от Новосибирской области Александр Карелин побывал в Центре наблюдения за выборами губернатора и призвал жителей региона активно голосовать.

Александр высоко оценил работу Центра и общественных наблюдателей на и добавил, что очень важно мнение каждого избирателя, а сделать свой выбор, уверен сенатор, совсем не трудно.

«Я пришел в первый день, хорошо, что участок открывается рано. Проголосовал вместе с семьей, не избавил себя от возможности поучаствовать. Это несложно, паспорт в карман, предъявил его, поставил галочку и улыбаешься», — рассказал журналистам Александр Карелин.

Напомним, в Новосибирской области начался третий день выборов губернатора.

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Александр Борисов
журналист

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