В Новосибирской области начался третий день выборов губернатора

В Новосибирской области стартовал заключительный день голосования за губернатора.

В воскресенье, 10 сентября, в Новосибирской области начался третий день голосования за губернатора региона. Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

По данным областной избирательной комиссии, за первые 2 дня голосования явка составила 18,45% или 385 554 избирателя без учета дистанционного голосования.

Почти на ста избирательных участках Новосибирской области проголосовало 100% избирателей, подавших заявления на дистанционное голосование.

Все три дня на участках работают наблюдатели и камеры наблюдения, а информацию о возможных нарушениях проверяет Центр общественного наблюдения за выборами. В воскресенье ожидается максимальный приток голосующих на избирательные участки.

Ранее действующий губернатор региона Травников заявил о максимальной прозрачности выборов в Новосибирской области.