Глава Новосибирского облизбиркома Ольга Благо рассказала о ходе выборов

Глава Избиркома Новосибирской области Благо оценила ход выборов губернатора.

По информации председателя Избирательной комиссии Новосибирской области Ольги Благо, первый день выборов губернатора региона прошел спокойно без заметных инцидентов. Благо отметила, что возможны были только некоторые недоразумения, но комиссии не поступило жалоб на нарушения, связанные с организацией голосования.

Согласно данным избиркома, около 210 000 избирателей приняли участие в голосовании в первый день, и в районах области явка была выше, чем в самом Новосибирске. Среди голосовавших были губернатор области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев и сенатор Александр Карелин. По результатам двух дней голосования явка составила 18,45% или 385 554 избирателя без учета дистанционного голосования.

Также почти на ста избирательных участках Новосибирской области проголосовало 100% избирателей, подавших заявления на дистанционное голосование.

Более чем на 800 избирательных участках установлены камеры наблюдения для чистоты выборов, а также находятся наблюдатели.

Ранее Сиб.фм публиковал фотоотчёт с первого дня выборов.