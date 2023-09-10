«Губят природу»: 300 жителей Новосибирского района протестуют из-за строительства ДК в лесу

Жители села Толмачёво Новосибирского района бьют тревогу из-за планов властей о строительстве Дома культуры в «зелёной зоне». Местные жители возмущены тем, что власти собираются вырубить деревья ради возведения объекта. Они обратились в ряд ведомств и собираются написать обращение президенту России Владимиру Путину. В материале Сиб.фм – аргументы местных жителей и чиновников.

Дом культуры за 8,5 миллионов

В этом году в селе Толмачёво приступят к возведению крупного объекта. Для этого зарезервирован земельный участок площадью более 19000 квадратных метров. Сама площадь застройки составит свыше 4000 «квадратов». Стоимость проекта составляет 8,5 млн рублей. Денежные средства выделяют администрации Толмачёвского сельсовета и Новосибирского района. Сейчас идет проектирование объекта на 330 мест. До 2026 года новый ДК планируется ввести в эксплуатацию.

В администрации Новосибирского района отметили, что на участке застройки есть зеленые насаждения, в том числе аварийные деревья, которые будут вырубать при подготовке участка строительства. Остальные же деревья максимально сохранят, а после завершения строительства возле ДК озеленят территорию, отмечают власти. Кроме того, чиновники заявляют, что новый ДК – долгожданный объект для жителей села Толмачёво.

«Такого учреждения у нас не было, сейчас праздники проводят в ДК Красноглинное. Новое культурное учреждение станет местом притяжения жителей села Толмачёво. После открытия здесь будут работать студии хореографии, вокала и звукозаписи, а также библиотека и патриотический класс. Все районные праздники будут проходить в новом ДК», — говорит и.о главы администрации Толмачёвского сельсовета Дмитрий Емельянов.

«Не нужен нам ДК»

Казалось бы идеальная картина развития благоустройства и инфраструктуры села Толмачёво, — новый ДК для детей и взрослых, вокруг которого облагородят территорию, асфальтируют дорогу. Но жители оказались против этого. Они не верят в планы чиновников об озеленении территории после вырубки деревьев. Толмачёвцы считают, там значительно вырубят лес, что погубит экологию района. Они заявляют, что лес имеет свою историю и даже название – «Пчельник», которое ему дали еще в 1918 году, когда здесь была пасека, а колхозникам выдавали мёд за отработанные трудодни.

«Это место экологически чистое, реликтовое. Здесь растёт много грибов, ягод, реликтовых деревьев, водятся хищные звери. Моя бабушка рассказывала, что в советское время здесь была запрещена вырубка, а теперь лес хотят пустить под топор. Эта зона уникальная, ей нужно сохранить, не нужен нам ДК», — возмущаются жители села Толмачёво.

Один из местных активистов Иван Корабейников сообщил, что местные жители собрали подписи о сохранении леса в селе Толмачёво. На момент публикации собрано 300 подписей. Ранее толмачёвцы обращались к местным властям с требованием выделить другое место для возведения ДК. Но чиновники заявляют, что иного участка под строительство объекта не заложено в генплане.

Как сообщила Ивану Корабейникову в письменном обращении администрация Толмачёвского сельсовета (оригинал обращения есть в распоряжении Сиб.фм), перенос строительства ДК на другой земельный участок невозможен.

«На территории села в соответствии с градостроительной документацией нет иных земельных участков с целевым назначением «Культурное развитие». Начиная с мая 2023 года вопрос о месте размещения объекта рассматривался неоднократно и мнения жителей разделились, но все едины в вопросе развития села. Вопрос остаётся в неизбежной вырубке зелёных насаждений на территории строительства. Администрация приняла решение провести дендрологическую экспертизу и установить категории деревьев, подлежащие санитарной обрезке или вырубке», — ответила администрация Толмачёвского сельсовета с подписью Емельянова.

На карте градостроительного зонирования правил землепользования и застройки, территория леса Толмачевского сельсовета Новосибирского района находится в «Зоне объектов культуры и искусств(ОсКи)», где одним из основных видов разрешенного использования является «Культурное развитие с кодом 3.6».

«Этот код предполагает размещение зданий и сооружений, предназначенных для строительства объектов культуры. Например, код 3.6.1 (музеи, выставочные залы, ДК, кинотеатры) и 3.6.3 (цирки, зоопарки, океонариумы). Согласно данным министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области на территории села Толмачёво отсутствуют земельные участки, входящие в состав земель лесного фонда Новосибирского лесничества. Таким образом, строительство Дома культуры и размещение парка культуры и отдыха на участке с кадастровым номером 54:19:000000:8170 в селе Толмачево Новосибирского района соответствует требованиям законодательства», — прокомментировал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Дойдём до Путина!

Жители села Толмачёво всё же верят, что смогут добиться сохранения леса и написали обращение в ряд госучреждени и правоохранительных органов. 25 августа на обращение активистов ответил Следственный комитет России по Новосибирской области. Ведомство организовало доследственную проверку по вопросу законности застройки земельного участка и возможных вариантов переноса ДК.

1 сентября инициативная группа «борцов за лес» получила ответ от уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Нины Шалабаевой. Омбудсмен ответила, что направила обращение в прокуратуру для рассмотрения обращения по существу и принятие мер. Также Нина Шалабаева отметила, что взяла ситуацию с вырубкой леса в селе Толмачёво на контроль.

Пока местные жители ответа не получили, но намерены идти дальше – писать президенту России.

«Мы не видим на местном уровне помощи пока: все видят, что этот проект нелогичен и нецелесообразен», — заключил Иван Корабейников.

Ранее Сиб.фм опубликовал историю с вырубкой леса в селе Толмачёво. Оказалось, что рядом с ДК хотят еще построить школу – возле зелёной зоны.