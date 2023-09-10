Мэр Новосибирска Локоть показал ход реконструкции Первомайского сквера

Глава Новосибирска показал, как проходит ремонт Первомайского сквера.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил промежуточные результаты реконструкции Первомайского сквера, поделившись в своём телеграм-канале фотографиями процесса работы. Как отметил глава города, основные работы планируется завершить до конца сентября.

Идея проекта заключается в том, чтобы восстановить сквер в соответствии с задумкой архитекторов начала 30-х годов. Это означает укладку плитки на пешеходных дорожках, восстановление чугунного ограждения и обновление тротуаров по периметру сквера.

Через неделю рабочие начнут высаживать кустарники, сибирские яблони и укладывать рулонный газон в главной зелёной зоне города. В настоящее время на территории сквера завершается прокладка кабелей для освещения и видеонаблюдения.

Кроме того, по решению суда, на месте павильона за Краеведческим музеем ведется демонтаж постройки из-за отказа собственника ее самостоятельно снести. Все затраты владелец будет обязан возместить.

Ранее в Новосибирске продемонстрировали снимки разрушенного военного завода.