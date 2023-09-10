Под Новосибирском пенсионерка оказалась под колесами грузового поезда

Под Новосибирском пенсионерку травмировал поезд.

Грузовой поезд 8 сентября совершил наезд на пожилую женщину на железнодорожной станции Oяш, о чем сообщили дежурной части ЛО МВД России на станции Новосибирск. Об этом передает Телеграм-канал «Транспортная полиция Сибири».

Транспортные полицейские, прибыв на место происшествия, выяснили, что получившая травмы женщина является 63-летней местной жительницей. Она пересекала железнодорожные пути в неустановленном для прохода месте.

Пенсионерка получила травмы, о характере которых не сообщается, ее доставили в больницу. Отмечается, что машинист воспользовался экстренным торможением, но наезд все же произошел. В транспортной полиции призвали граждан не переходить железнодорожные пути в местах, которые для этого не отведены.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске полицейский забрался в окно и задержал преступника. Произошло это по адресу улица В. Высоцкого, 50. Сначала полицейский залез на козырек подъезда, а уже оттуда со стула в окно.