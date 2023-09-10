Разрубило пополам: в Новосибирске водитель Mazda пострадал в жёстком ДТП

В Новосибирске произошло ДТП с Mazda, водитель которой мог быть пьян.

В Новосибирске произошло ДТП с участием автомобиля Mazda и светового столба. Инцидент произошел ночью 9 сентября на Каменском шоссе. По информации из телеграм-канала АСТ-54 Black, в машине были обнаружены следы крови, а также почувствован резкий запах алкоголя.

На записях с места происшествия видно, что автомобиль серьезно поврежден — практически разорван пополам и смят в салоне. Причины произошедшего пока неизвестны.

Сообщается, что автомобиль находился на обочине несколько часов, прежде чем к месту прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь.

По информации ГИБДД, водитель Mazda Familia, родившийся в 1990 году, двигался по проспекту Дзержинского в сторону села Каменка, когда не справился с управлением и врезался в световую опору. В результате ДТП пострадал сам водитель, его доставили в медицинское учреждение, где были взяты анализы на наличие алкоголя в крови.

Напомним, в Первомайском районе Новосибирска в лоб столкнулись два автомобиля.