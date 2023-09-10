В Первомайском районе Новосибирска в лоб столкнулись два автомобиля

В Новосибирске женщина пострадала при лобовом столкновении двух автомобилей.

В Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП: две машины столкнулись лоб в лоб. Женщина-водитель одной из них пострадала. Об этом сообщают в Telegram-канале АСТ-54 Black.

ДТП произошло на улице Баганская. У обоих автомобилей, Toyota и Renault, сильно повреждены передние части корпуса. Мужчина за рулём Renault не пострадал, женщина за рулём Toyota госпитализирована. Тяжесть травм предстоит уточнить врачам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском произошло жесткое ДТП с «Маздой», влетевшей в столб. Иномарка влетела в столб, получив серьезные повреждения. ТГ-канал опубликовал снимки с места ДТП. На них можно увидеть практически сжатую пополам «Мазду Фамилиа». Капот иномарки вдавило в салон. Водитель выжил, но пострадал. ЕГо доставили с травмами в больницу.

Также в Новосибирске подросток в наушниках попал под колеса пассажирского поезда. Пострадавшего с травмами увезли в лечебное учреждение. Следователи приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.