Труп парня обнаружили в Дзержинском районе Новосибирска

В Новосибирске полиция выясняет обстоятельства обнаружения трупа молодого человека.

Вечером 9 сентября в Дзержинском районе на улице Авиационной было обнаружено тело парня без признаков жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Местный житель случайно обнаружил безжизненное тело и вызвал скорую помощь и полицию.

Обстоятельства смерти остаются неизвестными, правоохранительные органы проводят проверку.

Напомним, ранее жена 27-летнего борца по греко-римской борьбе Владислава Рухли, который был избит до смерти в Первомайском районе Новосибирска, рассказала подробности произошедшего. Владислав отправился на встречу со знакомым, но не вернулся домой. Его нашли в состоянии комы возле лечебного учреждения, а его автомобиль был угнан. Через несколько дней борец умер в реанимации, а BMW X5 был найден около гаражей. Полиция арестовала подозреваемого, но вдова Маргарита уверена, что в преступлении участвовали несколько человек. По её мнению, с КМС по греко-римской борьбе довольно крупного телосложения не мог справиться один человек. Она также подчеркнула отсутствие следов драки на теле Владислава.