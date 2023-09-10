В Новосибирске глава облизбиркома Благо рассказала о явке на выборах губернатора 10 сентября

В Новосибирске стали известны данные о явке на губернаторских выборах.

Явка на выборах губернатора Новосибирской области на 15:00 10 сентября составила 24,75%, сообщила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. Всего проголосовало 517385 избирателей без учёта электронного голосования.

В лидерах по явке — Сузунский, Усть-Тарский и Здвинский районы Новосибирской области, уточнила Благо.

Также почти на ста избирательных участках Новосибирской области проголосовало 100% избирателей, подавших заявления на дистанционное голосование.

Более чем на 800 избирательных участках установлены камеры наблюдения для чистоты выборов, а также находятся наблюдатели.

Ранее Сиб.фм публиковал фотоотчёт с первого дня выборов.