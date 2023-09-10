В Новосибирской области завершилось голосование на выборах губернатора

Выборы губернатора Новосибирской области завершились.

В Новосибирской области завершилось трехдневное голосование на выборах губернатора. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева подвела предварительные итоги работы Центра общественного наблюдения. По ее словам, в период с 8 по 10 ноября на открытой площадке Центра работали общественники и эксперты. Гриднева подчеркнула, что выборы губернатора были прозрачными.

«Это прекрасный инструмент, гарантирующий открытость, прозрачность, легитимность выборной кампании в Новосибирской области», — сказала она.

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, заявил, что хакеры активно атаковали федеральную систему дистанционного электронного голосования, однако она продемонстрировала стабильную и надежную работу.

Как ранее писал Сиб.фм, Андрей Травников лидирует на выборах губернатора Новосибирской области.