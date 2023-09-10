В Новосибирской области самая высокая явка на выборах в Сузунском районе

В данный момент в Новосибирской области закрывают свои двери избирательные участки. О результатах на 18.00 воскресенья, 10 сентября, сообщила председатель Избиркома Ольга Благо.

Глава Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо рассказала о явке избирателей по данным на 18.00 воскресенье, 10 сентября. На данный момент в Новосибирской области проголосовали 646 595 избирателей. Явка превысила 27%.

"Среди лидеров по количеству проголосовавших — Сузунский, Усть-Таркский и Маслянинский районы. В самом Новосибирске — Советский (21,42%), Центральный и Железнодорожный. Общая явка в Новосибирске составила 18,7%", — сообщила во время пресс-конференции Ольга Благо.

Например, в Сузунском районе количество проголосовавших составило более 61%, а в Маслянинском – 58,5%. На пресс-конференции глава Избиркома озвучила явку – 29,66%, хотя ранее была опубликована информация о 27,33% проголосовавших (здесь речь идёт без учёта электронных бюллетеней).

«Можно констатировать, что явка у нас немного выше, чем на предыдущие кампании. В 2020 и 2021 годах было 28 с хвостиком процентов, — объяснила Ольга Благо. — Что касается обращений: за сегодняшний день поступило 8 обращений. Шесть – это уточнение персональных данных. Очень много таких обращений: люди уточняют: внесены ли они в списки избирателей, и куда они могут обратиться для голосования».

Кто не проголосовал?

В этом году используется технологическое новшество: если человек проголосовал на каком-то участке и пришёл на другой во второй раз – система автоматически оповестит об этом членов избирательной комиссии.

«В одном из районов у нас избиратель пришёл на участок- и отказался во второй раз предъявлять паспорт, после чего ушёл. Буквально вечером мы получили ещё одно обращение: мы не смогли организовать избирательный участок в ДНР, в связи с этим наш избиратель не смог принять участие в голосовании».

- рассказала Ольга Благо.

Других жалоб или обращений от новосибирских избирателей члены комиссии не получали. Также председатель Избиркома рассказала, что представители одного из кандидатов заявили о сбое в электронном голосовании, которое произошло под вечер воскресенье.

«Сбои случаются: да были ситуации, когда по несколько раз заходили, чтобы проголосовать, но это рабочая ситуация. На мой взгляд, это преувеличение»,

- заключила Благо.

Участки сегодня работали и в Беловодском районе ЛНР на вновь присоединённых к России территориях. Сейчас там тоже ведут подсчёт голосов.