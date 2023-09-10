В Новосибирской области явка на выборах губернатора составила более 27%

Стало известно количество проголосовавших на выборах губернатора Новосибирской области к 18.00 в воскресенье, 10 сентября.

Глава Избиркома Новосибирской области Ольга Благо рассказала о явке избирателей по данным на 18.00 воскресенье, 10 сентября. На данный момент в Новосибирской области проголосовали 646 595 избирателей. Явка превысила 27%.

"Среди лидеров по количеству проголосовавших — Сузунский и Маслянинский районы. В самом Новосибирске — Советский (21,42%) и Железнодорожный. Общая явка в Новосибирске составила 18,7%", — сообщила во время пресс-конференции Ольга Благо.

Также она отметила, что явка превышает показатели 2020 года. Ольга Благо отметила, что в избирательную комиссию поступило 8 обращений от избирателей: в шести из них вопросы касались персональных данных.

"Много обращений, когда люди уточняют,включены ли они в списки голосования. Один из избирателей отказался показать паспорт Коченёвский район. Не смогли организовать участок в Донецке, поэтому один из новосибирцев не смог проголосовать",

- заключила Ольга Благо.

Напомним, по результатам первых двух дней голосования явка составляла 18,45%. Также почти на ста избирательных участках Новосибирской области проголосовало 100% избирателей,