230 тысяч новых мобилизованных: в России готовят меры для категории граждан

Стало известно, что может ожидать отдельную категорию российских граждан, ранее не подвергшихся частичной мобилизации.

Мобилизация мигрантов, которые получили российские паспорта и гражданство, переходит из слов в дела, пишет «Царьград». Правоохранительные органы проводят облавы в местах, где собираются бывшие гастарбайтеры; у новых граждан проверяют документы и массово отправляют их в военкоматы для постановки на учет, а некоторых – на депортацию.

Госдума в июле приняла поправки, запрещающие выезд из страны гражданам после получения повестки. В конце августа был представлен законопроект о лишении гражданства уклонистов, которые избегают службы в армии. Иными словами, государство заранее подготовило правовую основу для отправки новых граждан на фронт, пишет СМИ.

Как утверждает издание, только за прошлый год паспорта получили более 691 тысячи иностранцев, в основном из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Туркменистана. Если предположить, что только треть из них – мужчины призывного возраста с хорошим здоровьем, то мобилизовав их, страна получит 230 тысяч призывников, что позволит сформировать 23 дивизии в составе десяти тысяч человек.

Напомним, ранее в Новосибирске комбат «Веги» Панфёров высказался о замене мобилизованных.