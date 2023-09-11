В Новосибирске комбат «Веги» Панфёров высказался о замене мобилизованных

В Новосибирске Панфёров заявил, что мобилизованные выполнили задачу ВС РФ.

В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров прокомментировал эффективность замены призванных в рамках частичной мобилизации на контрактников для службы в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

По его словам, на сегодняшний день данное решение является самым эффективным. Панфёров подчеркнул, что мобилизованным удалось выполнить задачу российских войск. Благодаря их усилиям были запущены свежие подразделения с новыми военнослужащими. До настоящего времени в ВС РФ отработали порядок подготовки контрактников в лагерях, сейчас они довольно активно пополняют те или иные подразделения.

«Теперь замена ими мобилизованных – наиболее предпочтительный вариант, так как у них есть свежая военная подготовка, они прошли курс по военным действиям, на которые идут. Должно получиться органично», — сказал Панфёров.

Кроме того, командир батальона «Вега» отметил, что в России большое количество граждан желает служить по контракту, бойцов становится все больше. Панфёров полагает, что сегодня нужно делать упор на помощь этим бойцам.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске комбат «Веги» Панферов заявил о переменах на СВО с 15 сентября.