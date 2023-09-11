Благо: на выборах губернатора Новосибирской области не выявили ни одного значительного нарушения

В Новосибирской области подводят итоги выборов главы региона.

На выборах губернатора Новосибирской области 8-10 сентября не выявили ни одного нарушения, которое могло бы повлиять на итоги кампании, сообщила в понедельник журналистам председатель облизбиркома Ольга Благо.

«Мы были на постоянной связи с Галиной Гридневой, председателем Общественной палаты. Она дала оценку работе наших участковых комиссий: никаких нарушений допущено не было. Напомню, что на 886 избирательных участках у нас было охвачено более 80% избирателей. Репрезентативность работы участковых комиссий достаточно высокая», — высказалась она.

Напомним, областная избирательная комиссия Новосибирская комиссия объявила о победе Андрея Травникова на выборах губернатора. По результатам подсчёта всех голосов, он набрал 75,72%.

Такая тенденция сохранялась и по результатам предварительных подсчётов. Так, вечером после конца третьего дня голосования комиссия обработала 33% голосов, и Травников набирал 75,92% (132 641 голос).