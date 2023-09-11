Кандидат от КПРФ Яковлев прокомментировал итоги выборов губернатора Новосибирской области

Кандидат в губернаторы Новосибирской области Роман Яковлев прокомментировал итоги выборов.

В Новосибирской области завершились выборы губернатора. По предварительным итогам, лидирует действующий глава региона Андрей Травников. Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Новосибирской области Роман Яковлев заявил, что благодарит всех жителей Новосибирской области, кто поддержал его на этих выборах и с кем вместе формировали Народную программу.

Яковлев отметил, что предварительные итоги показывают, что явка на этих выборах губернатора Новосибирской области была самой низкой в истории, и это связано с отменой прямых выборов глав муниципалитетов. Роман Яковлев рассказал, что в ближайшее время КПРФ планирует внести инициативу о возвращении прямого избрания глав. По его словам, КПРФ смогла объединить вокруг себя сторонников левопатриотических взглядов и стала ведущей оппозиционной силой в регионе.

Напомним, решение о выдвижении кандидатуры Романа Яковлева принимали делегаты XXIX Отчетно-выборной конференции КПРФ в Новосибирске путем тайного голосования 17 июня. Перед этим кандидатуру претендента на губернаторское кресло одобрили в кадровой комиссии ЦК КПРФ. Как сообщили коммунисты, за Романа Яковлева проголосовали 62 делегата конференции, и лишь один высказался против.

Также под Новосибирском избирательный участок посетили Дед Мороз и Снегурочка.