Коллекторов оштрафовали на 250 тысяч за унижение должника в Новосибирске

Новосибирская МФО выплатит штраф горожанину, который не смог выплатить кредит и подвергся оскорблениям.

В Новосибирске микрофинансовую организацию оштрафовали на 250 тысяч рублей за унижение чести и достоинства должника, сообщили в понедельник в ГУФССП России по региону.

Как уточнили в ведомстве, новосибирец взял кредит в организации, но из-за финансовых проблем перестал платить. В ответ на это, представители организации, известные как «коллекторы», начали звонить должнику и отправлять текстовые сообщения, направленные на взыскание задолженности. Они также отправляли почтовую корреспонденцию на адрес соседа гражданина-должника, содержащую угрозы и психологическое давление. В письмах использовалась обсценная лексика и фразы, унижающие честь и достоинство гражданина. Одно из писем упоминало, что деньги были взяты на операцию по изменению пола, за которой последовало лечение в психиатрической больнице.

Проведя анализ материалов дела, сотрудники Главного управления установили, что кредитор вводил должника в заблуждение относительно размера задолженности, указывая сумму долга в два раза больше, чем она была на самом деле. Он также дезинформировал заемщика относительно принадлежности организации к органам государственной власти, отправив фиктивное постановление о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина-должника.

Напомним, в Новосибирске директора фирмы оштрафовали за прием на работу бывшего чиновника.