Мобилизованный из Новосибирской области Андрей Шкредов погиб в зоне СВО

В Куйбышевском районе Новосибирской области пройдут похороны участника СВО Андрея Шкредова.

Участник СВО Андрей Шкредов, родом из Куйбышевского района Новосибирской области, погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Сообщение о его гибели появилось в группе «Новосибирск скорбит» Вконтакте.

Андрей Шкредов, родившийся 26 мая 1979 года, окончил школу №5 и получил профессию сварщика в ПУ №8. В период с 1997 по 1999 год он служил в российской армии, а после этого работал в пожарной охране на протяжении более 20 лет. В 2020 году он устроился на частное охранное предприятие.

Прощание с Андреем Шкредовым состоится 11 сентября с 12.00 до 13.30 в прощальном зале ритуальных услуг "Память" по адресу: г. Куйбышев, ул. Шишкова, 2.

Андрея Шкредова призвали 25 октября прошлого года в рамках частичной мобилизации. Командир минометного расчета исполнял свой воинский долг до самого конца.

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