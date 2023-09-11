Назначена дата инаугурации губернатора Новосибирской области

На выборах губернатора Новосибирской области победил Андрей Травников.

Инаугурация избранного по результатам голосования 8-10 сентября губернатора Новосибирской области назначена на 15 сентября. Церемония вступления в должность будет проводиться в ГКЗ им. Каца, сообщил ТАСС Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области.

Выборы губернатора Новосибирской области прошли с 8 по 10 сентября. После обработки всех протоколов победу одержал Андрей Травников, набравший 75,72% голосов.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Роман Яковлев с результатом 10,72%, а третье место занял Евгений Лебедев от ЛДПР с поддержкой 7,14% избирателей.

Напомним, в облизбиркоме сообщили, что нарушений в ходе выборов выявлено не было.