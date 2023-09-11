Новая должность: стало известно, чем займётся генерал Суровикин из Новосибирска

Военачальник получил новую должность — ранее Сергей Суровикин занимал пост главкома Воздушно-космических войск РФ.

Генерал Сергей Суровикин из Новосибирска получил новую должность после своей отставки с поста главкома Воздушно-космических войск РФ. Он был назначен председателем координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны. Это решение было принято единогласно представителями Совета профильных министров СНГ. Об этом сообщает издание EADaily.

Однако, по мнению военного эксперта Сергея Простакова, Суровикину предстоят трудности на новой должности. Военный имеет опыт работы в сложных условиях в Сирии, однако его действия в СНГ будут ограничены из-за интересов бизнеса. Аналитик также отмечает, что интересы бизнес-групп не всегда совпадают с национальными интересами, поэтому генерал может столкнуться с определенными сложностями.

Напомним, что отставка генерала Суровикина с должности главкома Воздушно-космических войск РФ была объявлена в конце августа этого года. Он был освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новую работу. Ранее в сети появилась фотография генерала Суровикина из Новосибирска, которую опубликовала Ксения Собчак.

Напомним, ранее генерала «Армагеддона» заметили на публике.