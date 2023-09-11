Под Новосибирском МУП «Энергия» нарушило правила проведения торгов при закупке угля на 25 млн

В Новосибирской области выявлены нарушения при проведении торгов по закупке угля.

Федеральная антимонопольная служба Новосибирской области выявила нарушения, совершенные муниципальным унитарным предприятием Куйбышевского района «Энергия» при проведении аукциона на поставку каменного угля стоимостью 24,96 млн рублей. Об этом сообщается в официальном сообщении ведомства.

По информации, МУП «Энергия» неправомерно ограничило время подачи ценных предложений, что является нарушением правил проведения торгов.

ООО «КузбассТранс» заранее подало заявку на участие в аукционе на электронной площадке «РТС-Тендер», информация о котором была опубликована 27 июля. Организация приступила к участию в аукционе 8 августа в 9:00. Однако через 20 минут торги были завершены.

Согласно решению Федеральной антимонопольной службы, победителем торгов было признано ООО «НТК». Организация сделала свой шаг в последние секунды аукциона, и ни один из участников не смог улучшить свое предложение.

Антимонопольщики также выяснили, что в документации заказчика не было указано ограничение времени проведения аукциона в 20 минут, что является нарушением законодательства.

Представители МУП «Энергия» возражают против выводов Федеральной антимонопольной службы, заявляя, что ни один из участников аукциона не обратился с вопросами о правилах проведения торгов. Они также отмечают, что дата и время проведения аукциона были указаны при оформлении заявки.

Кроме того, в МУП «Энергия» сообщили, что 20 июля 2023 года при проверке извещения о закупке было обнаружено некорректное сохранение данных о количестве и плановой сумме контракта.

Напомним, власти Новосибирской области намерены увеличить закупки трамваев.