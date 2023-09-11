Под Новосибирском полицейские помогли повредившему инструментом руку мужчине

Под Новосибирском сотрудники полиции помогли мужчине, повредившему электроинструментом руку.

В Новосибирской области инспекторы ДПС лейтенанты полиции Эмрулах Рамзанов и Геннадий Руснак оказали незамедлительную помощь мужчине, который при проведении хозяйственных работ на даче повредил руку электроинструментом. Об этом сообщил Телеграм-канал «МВД МЕДИА» 11 сентября.

Произошло это, когда стражи порядка несли службу в районе села Плотниково. В какой-то момент к ним обратилась взволнованная гражданка, которая рассказала, что ее муж пострадал и сейчас находится в автомобиле. Мужчине требовалась срочная помощь медиков.

Инспекторы ДПС сразу же посадили семейную пару в служебную машину, включили светопроблесковые маячки и специальный звуковой сигнал и за короткое время привезли их в медицинское учреждение. Спустя несколько дней муж и жена обратились в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы поблагодарить своих спасителей.

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