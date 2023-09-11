Подросток устроил резню в школе под Ростовом

Подросток устроил поножовщину в школе в Ростовской области.

В понедельник, 11 сентября, в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области подросток с ножом попытался проникнуть в свою школу, сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Инцидент, который произошел у входа в образовательное учреждение, привел к тому, что трое сотрудников школы и один родственник ученика получили ранения от атакующего. Подростка удалось задержать благодаря мгновенной реакции очевидцев происшествия. Он успел нанести раны ножом четверым взрослым людям. Все ранения — лёгкой степени тяжести, никто серьезно не пострадал. Учащиеся школы также не получили травмы.

По словам главы региона, 15-летний ученик девятого класса страдает от психического заболевания. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые расследуют все обстоятельства инцидента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что школьница пыталась покончить с собой после потери девственности в 14 лет.