«Только из армии вернулся»: появились подробности гибели 20-летнего парня в Новосибирске

В Новосибирске сослуживцы 20-летнего парня утверждают, что его убили.

В Новосибирске вечером 9 сентября на улице Авиационной очевидец заметил труп парня, лежащего в траве. С места происшествия он выложил кадры в паблик «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте».

В областном ГУ МВД подтвердили факт обнаружения тела.

«Найдено тело 20-летнего парня без видимых признаков насильственной смерти», — сообщили в ведомстве.

По данным Сиб.фм, погибшим оказался Павел З. Его сослуживцы рассказали, что он совсем недавно вернулся из армии и мечтал работать на Чкаловском заводе.

«Он из армии вернулся только 25 июня. Вроде бы еще никуда не устроился, только планировал на завод», — поделился сослуживец Павла.

Другой собеседник заявил корреспонденту Сиб.фм, что Павла убили, но пока причины конфликта неизвестны. По его словам, 11 сентября проведут вскрытие, которое покажет, от чего умер его бывший сослуживец.

«Это, скорее всего, его сверстники и сделали», — сказал он.

Он также отметил, что погибший парень всегда приходил на помощь к друзьям и был воспитанный.

«То, что пишут в соцсетях, что он якобы наркоман, — бред. Не был он наркоманом. Обычный, хороший парень. Всегда на помощь бежал», — вспоминает погибшего друг.

Официальной информации о причине смерти 20-летнего Павла пока нет.



Как ранее писал Сиб.фм, в Советском районе Новосибирска в ДТП пострадал маленький мальчик.