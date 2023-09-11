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Рев моторов и звук гитар: В Новосибирске 16 сентября состоится закрытие мотосезона

В Новосибирске 16 сентября произойдет закрытие мотосезона. Мотоциклисты со всех уголков России соберутся вместе в 13:40 на Мочищенском шоссе и проедут колонной. Рев моторов наполнит воздух, а адреналин заставит сердца биться быстрее.

Фото Рев моторов и звук гитар: В Новосибирске 16 сентября состоится закрытие мотосезона 2

Помимо обязательной колонны мотоциклов, участников мероприятия ожидает разнообразная и захватывающая праздничная программа. Музыкальная группа порадует живым роком со сцены Клубного дома г. Обь. Сибиряки смогут больше узнать о мире мототехники, пообщаться с профессионалами, задать свои вопросы и, конечно же, сделать впечатляющие фотографии.

Фото Рев моторов и звук гитар: В Новосибирске 16 сентября состоится закрытие мотосезона 3

Отметим, что мероприятия по закрытию мотосезона способствуют созданию и поддержанию сообщества мотоциклистов. Они предлагают возможность обмениваться опытом и создавать новые связи, основанные на общих интересах. Это способствует укреплению мотоциклетной культуры в регионе и содействует ее развитию.

#мотоциклы #мотосезон
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Алина Бурова
Журналист

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