Самолёт повредил шасси при посадке в Новосибирске

Самолёт с 78 пассажирами повредил шасси при посадке в аэропорту Толмачёво в Новосибирске.

В новосибирском аэропорту имени А. И. Покрышкина произошел инцидент с самолетом, прибывшим из Челябинска. Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на новосибирскую транспортную прокуратуру, никто не пострадал.

Инцидент произошел в ходе выполнения рейса Челябинск — Новосибирск. Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Сибирь", столкнулось с технической неисправностью при заходе на посадку, связанной с невыпуском закрылков.

Самолет совершил безопасную посадку на международном аэропорту Новосибирска. Пассажиров эвакуировали из самолета на автобус на взлетно-посадочной полосе из-за повреждения шасси. После этого воздушное судно было отбуксировано на стоянку для оценки технического состояния.

На момент инцидента на борту находились 78 пассажиров и 4 члена экипажа. К счастью, никто из них не пострадал. Причины инцидента находятся в стадии выяснения, а авиакомпания и аэропорт принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров и расследования происшедшего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска выразили недовольство по поводу строительства гостиницы. Стройку начали на пустыре напротив жилого дома.