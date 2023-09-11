Совет отцов предложил запретить к показу фильм «Барби» в Новосибирске

В кинотеатре «Победа» в Новосибирске с 11 по 13 сентября показывают фильм «Барби».

Совет отцов считает важным ввести запрет на показ киноленты «Барби» в кинотеатрах Новосибирска. Глава Совета отцов в Новосибирске Сергей Майоров высказался о ситуации в разговоре с VN.ru.

Он подчеркнул, что негативно воспринимает показ этого фильма. По словам Майорова, подобные картины романтизируют и приукрашивают действительность. Он назвал показ «Барби» изменением культурного кода российского народа, своего рода мягкой силой, а также вестернизацией мирового культурного пространства.

«Нам пора бы уже определиться, мы ведём войну с западными ценностями или же хотим раствориться в их системе координат. Нужны решительные действия по смене этой прозападной «элитки», а то получается какой-то когнитивный диссонанс. С высоких трибун мы слышим одно, а на деле видим обратное», — сказал общественник.

Стоит отметить, что на указанный фильм в кинотеатре «Победа» на 16:50 было раскуплено меньше половины мест. На это указывают данные сайта культурного учреждения. Билет стоит 500 рублей. Читатели VN.ru рассказали, что «Барби» показывают и в «Кино Сити», где билеты имеют меньшую цену. При этом приобрести их можно лишь в кассе.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске покажут фильм «Барби».