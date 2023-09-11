Стала известна точная дата наступления бабьего лета в Новосибирске в 2023 году

В Новосибирске в течение ближайшего время ожидается приход бабьего лета.

В 2023 году бабье лето начнется в Новосибирской области 14 сентября. Об этом сообщила изданию «МК в Новосибирске» сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Ожидается, что в этот период температура повысится до +16..+21 градуса, а погода будет ясной и солнечной. Пока неизвестно, сколько дней продлится бабье лето. Однако перед этим жителей региона ожидают несколько дней дождей и гроз.

Температура воздуха будет немного ниже, составляя от +4 до +9 градусов ночью и от +14 до +20 градусов днем. Синоптик подчеркнула, что первый снег не ожидается до второй декады сентября.

Напомним, в Новосибирске синоптики предупредили об аномальной жаре до середины сентября.