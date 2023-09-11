В Новосибирске синоптики предупредили об аномальной жаре до середины сентября

Жителей Новосибирска предупредили об аномально тёплой второй декаде сентября.

По информации начальника отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского Управления по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Натальи Кичановой, во второй декаде сентября в Новосибирской области ожидается превышение нормы температуры воздуха на 1-2 градуса. Об этом сообщает "МК в Новосибирске".

Согласно данным метеорологов, средняя температура воздуха в этот период составит +10..+13 градусов, а ночью ожидается понижение до +4..+9 градусов.

Кроме того, метеорологи прогнозируют вероятность дождей и гроз в различных районах области. В некоторых местах температура ночью может подняться до +14 градусов, а днем достигнет +21 градуса. На севере области также возможны заморозки, когда температура опустится до -1 градуса.

Эти изменения в погодных условиях стоит учитывать для подготовки ко второй половине сентября в Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 300 жителей Новосибирского района протестуют из-за строительства ДК в лесу.