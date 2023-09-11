В Бердске под Новосибирском открыли памятники святителю Луке и Ермаку

В Бердске открыли памятники Ермаку и святителю Луке.

В Бердске на территории Богоявленского собора открыли два памятника. Один из них посвящён священнику и врачу святителю Луке Войно-Ясенецкому, архиепископу Симферопольскому и Крымскому, а второй — исследователю и покорителю Сибири Ермаку Тимофеевичу. Их открыл и освятил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Святой Лука, настоящее имя которого — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, был известным профессором медицины в Ташкенте и главным врачом Ташкентской городской больницы. Он также был профессором Среднеазиатского государственного университета и в начале советских времен был рукоположен в епископы Ташкентский и Туркестанский. После переезда из России в Ташкент в 1917 году, святитель Лука пережил три ссылки, но продолжал свое духовное и научное служение. После его смерти и обретения святых мощей в Симферополе, он был признан святым и включен в Лик православных святых.

С марта 1940 года, находясь в ссылке, он трудился хирургом в Красноярском крае. С сентября 1941 года по февраль 1944 года, он был главным хирургом-консультантом всех эвакуационных госпиталей Красноярского краевого отдела здравоохранения. Его усилия спасли тысячи тяжелораненых красноармейцев, и он также преподавал первым студентам медицинского университета, который был открыт в 1942 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открыли памятник и мурал Виктору Цою.