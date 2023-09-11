В мэрии Новосибирска главой управления физкультуры и спорта стал Константин Катионов

Константин Катионов стал начальником управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.

Пост начальника управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска занял Константин Катионов. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в Телеграм-канале.

По ее словам, у Катионова есть высшее педагогическое образование. Кроме того, он имеет образование в области государственного и муниципального управления. Константин Олегович работал в администрации Центрального округа. Пост замначальника УФКиС он занимал с 2019 года.

«Мы чётко понимаем основные задачи и продолжим развивать спорт в интересах города. Да здравствует спорт!» — написала Терешкова в Телеграм-канале.

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