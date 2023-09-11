СВО и репетиция выборов президента: в Новосибирске политологи объяснили явку на голосовании за губернатора

В Новосибирской области закончилась трёхдневная избирательная кампания: сюрпризов выборы губернатора не принесли, 30% явка – также оказалась нормой. Почему всё прошло без сучка и задоринки – рассказали политологи из Новосибирска.

В прошедшие три дня информационная повестка концентрировалась на выборах, которые прошли в 85 регионах России: где-то выбирали депутатов различных уровней, где-то глав регионов. В Новосибирской области в муниципалитетах проходило сразу 23 избирательных кампании.

При этом в 2023 году у избирателей был выбор: идти на участок или воспользоваться порталом ДЭГ (дистанционное электронное голосование), поэтому члены избиркома в пятницу, 8 сентября, ещё скучали. К 15.00 явка едва превышала 6%, и основные цифры давали «электронные» выборы.

Ряженые и грибники

В выходные цифры начали увеличиваться: люди охотно шли голосовать в сельсоветах. Приходили и сказочные персонажи, и молодожёны. Встречались 100-летние избиратели, а также раньше времени пришли Дед Мороз и Снегурочка.

В военном санатории раненые участники СВО встретили сенатора РФ Александра Карелина. Легендарный спортсмен и политик специально прилетел в Новосибирск проголосовать на выборах губернатора Новосибирской области.

«Сильное государство — это когда каждый приходит на участок, используя свое активное избирательное право, и наделяет полномочиями, в данном случае, у нас в Новосибирской области, губернатора. Сейчас мы определяем высшее должностное лицо, и следующие пять лет работы для всей области. Каждый из жителей приходит и выражает свое мнение»,

— отметил Александр Карелин.

К середине второго дня явка превысила 15% — основную долю давали жители сельских территорий и те, кто выбрал электронный способ голосования.

«Нам очень нужна ГАЗель!»

В Новосибирском районе, например, в сельсоветах решили побороться за ГАЗель. Возможно, такого подарка лидерам голосования и не было предусмотрено, но часть сельсоветов восприняла информацию, распространяемую в мессенджерах, за чистую монету.

«Уважаемые жители, спасибо всем большое, кто посетил Дом культуры: с экскурсией это было или концертом. У меня к вам большая-большая просьба: глава Новосибирского района объявил конкурс, что первые три сельсовета, которые дадут большую явку, получат в подарок пассажирскую ГАЗель,

— вещает бодрый женский голос на записи (аудио есть в распоряжении редакции). – Нам эта ГАЗель очень нужна: для выезда спортсменов, для выезда коллективов за территорию сельсовета. У меня к вам огромная просьба: пойдите на участок и отдайте свой голос!»

Были предположения, что аудио распространили активисты из сельсовета Морской, так как там накануне открывали ДК, но официального подтверждения этой информации нет. К тому же, председатель Избиркома Новосибирской области Ольга Благо отметила, что каких-то тяжких общественных последствий из-за обещанной ГАЗели не возникло...

Явка не провалена

О том, что явка превзошла показатели предыдущих лет, стало понятно к 18.00 минувшего воскресенья, 10 сентября. Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо на брифинги заявила, что участие в выборах вместе с ДЭГ приняли участие 29,66% избирателей. Эта цифра оказалась пониже в самом Новосибирске, но гораздо выше в некоторых отдалённых сельских районах.

"Среди лидеров по количеству проголосовавших — Сузунский (61%), Усть-Таркский и Маслянинский (58,5%) районы. В самом Новосибирске — Советский (21,42%), Центральный и Железнодорожный. Общая явка в Новосибирске составила 18,7%",

— сообщила во время пресс-конференции Ольга Благо.

В принципе эти цифры не очень поменялись и к 22.30 воскресенья. Тогда же были озвучены предварительные результаты по распределению голосов между кандидатами.

«По данным на 22.07 воскресенья, 10 сентября, в выборах губернатора победил Андрей Травников — он набрал 74,40% (за него проголосовали более 54 000 избирателей). На втором месте — Роман Яковлев (11,21%), на третьем Евгений Лебедев — 8,55%. Замыкает четвёрку Владислав Плотников, набравший 4,36% голосов избирателей», — говорилось в отчётах Избиркома.

К полуночи количество проголосовавших за действующего губернатора увеличилось ещё на 1,35%. А вот у Яковлева этот показатель, напротив, снизился до 10,72%, у Лебедева – до 7,14%, результат Плотникова уже особо не менялся ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.

В итоге в выборах приняли участие 31,86% избирателей, при учёте данных ДЭГ и голосования на участках. Как отметила Ольга Благо, показатель оказался выше данных 2018 года.

Всё из-за СВО?

На первый взгляд, показатели кажутся низкими, но для губернаторских выборов это нормально – уверены новосибирские политологи. При этом избирательная кампания оказалась изумительно «тихой»: без скандалов и интриг. Как говорят политтехнологи, «выборы прошли по инерционному сценарию».

«Фаворит гонки был известен заранее, и его конкуренты прежде всего решали задачу по формированию задела для последующих парламентских выборов – в Заксобрание и Госдуму, — поделился мнением с Сиб.фм политолог Алексей Голомазов.

- В целом избиратель сейчас склонен выбирать стабильность на фоне международной ситуации. Парламентская оппозиция слабеет. Особенно это заметно по провалам КПРФ, которая растеряла позиции, завоёванные в 2021 году».

Согласна с коллегой по цеху и политолог Татьяна Косачева: она тоже считает, что избиратель сейчас нуждается в спокойствии и уверенности в завтрашнем дне, поэтому политические интриги его не очень интересуют.

«Все выборы в Сибири прошли тихо, остро нигде не было. При текущей внешнеполитической ситуации сейчас не время разводить какие-то распри. Сейчас очень важно объединиться возле президента, поддерживать правительство РФ, прожить этот период, и люди сейчас это понимают, — уверена Татьяна Косачева. – Большого протестного голосования нет. Сибирь и Дальний Восток всегда были «красными»: с большой долей протестного голосования, но на этот раз такого не было. У президента высокий рейтинг доверия, и нынешняя власть для людей – некий островок стабильности, поэтому высокую поддержку имеют кандидаты от власти. Избиратели просто не готовы на какие-то изменения внутри страны».

Репетиция перед президентскими выборами

Оба собеседника Сиб.фм считают, что прошедшие выборы – это репетиция перед президентскими выборами, которые запланированы на весну 2024 года. Как считает Татьяна Косачева, сценарий хорошо был отработан на примере Кузбасса, где губернатор Сергей Цивилев набрал более 80% голосов.

Также на этих выборах была отработана работа портала ДЭГ – в Новосибирске, кстати, из всех проголосовавших почти 11% выбрали электронное голосование. В будущем, уверены политологи, процент таких избирателей будет только расти.

«ДЭГ был востребован на городских территориях – эксперимент удался. Сейчас это на явку особо не повлияло – голосовали дистанционно те, кто и так раньше ходил на избирательные участки. При дальнейшем его использовании явка в Новосибирске будет расти. Для этого стоит усиливать PR-кампанию ДЭГ», — считает Алексей Голомазов.

Политологи также отмечают, что ситуация с выборами в Новосибирской области смотрится чуть хуже, чем в Кузбассе, но значительно более презентабельно, чем в Алтайском крае, где «электоральное поле было максимально зачищено, а конкуренция сведена к минимуму».

«В Хакасии, где проходили выборы и главы, и регионального парламента, возник межпартийный паритет – коммунист сохранил высший пост в исполнительной власти, единороссы взяли большинство в Верховном Совете республики», — подвёл итоги Алексей Голомазов.