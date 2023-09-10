Андрей Травников набрал более 74% на выборах губернатора Новосибирской области

В Новосибирской области подвели предварительные итоги голосования на выборах губернатора 10 сентября, также проводилось 23 избирательных кампании в сельсоветах.

По данным на 22.07 воскресенья, 10 сентября, в выборах губернатора победил Андрей Травников — он набрал 74,40% (за него проголосовали более 54 000 избирателей). На втором месте — Роман Яковлев (11,21%), на третьем Евгений Лебедев — 8,55%. Замыкает четвёрку Владислав Плотников, набравший 4,36% голосов избирателей.

"76 539 проголосовали электронным способом. Из обращений подтвердилось только 2 обращения, — прокомментировала председатель Избиркома Новосибирской области Ольга Благо. — Приходили на избирательный участок Снегурочки, Деды морозы, молодожёны, голосовали 100-летние избиратели, приходили и после сбора грибов".

Кстати, перед закрытием участков, которые закончили работу в 20.00, в пресс-центр в правительстве Новосибирской области приходил губернатор Андрей Травников, чтобы оценить явку по данным на 18.00.