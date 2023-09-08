Избирком раскрыл первые данные о явке на выборах губернатора Новосибирской области

В Новосибирской области на выборах губернатора проголосовали 130 тысяч избирателей по состоянию на 15 часов 8 сентября.

В Новосибирской области на выборах губернатора явка составила 6,24% — 130 288 избирателей по состоянию на 15 часов 8 сентября без учета дистанционного голосования.

Напомним, выборы продлятся с 8 по 10 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00, голосовать необходимо по месту регистрации.



Как ранее писал Сиб.фм, Андрей Травников проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области.