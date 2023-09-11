В Новосибирске аквапарк приостановил работу из-за сообщения о минировании

В Новосибирске перестали пускать посетителей в аквапарк из-за сообщения о минировании.

Утром 10 сентября в самый большой аквапарк Новосибирска «Аквамир» перестали пускать желающих отдохнуть, причиной чего стало сообщение о бомбе. Об этом сообщили «Вести Новосибирск».

Один из новосибирцев рассказал журналистам, что близ водного парка собралось большое количество людей. Он подчеркнул, что на улице находились также сотрудники комплекса. Сибиряк отметил, что впервые собрался посетить аквапарк, а территорию якобы заминировали.

В комплексе мужчине сказали, что в темное время суток сотрудникам позвонили, сообщив о бомбе. Редакция связалась с колл-центром указанного аквапарка, и там подтвердили, что «Аквамир» закрыт по техническим причинам. На место выезжали экипажи спасателей. В региональном ГУ МВД подчеркнули, что им не поступала информация о минировании. В управлении Росгвардии уточняют данные.

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