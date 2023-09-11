В Новосибирске Андрей Травников прокомментировал отсутствие выпечки на выборах губернатора

В Новосибирской области на выборах губернатора не хватило выпечки.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что в регионе на избирательных участках не хватало выпечки во время выборов. Об этом сообщили во время оперативного совещания в правительстве региона 11 сентября.

После того, как мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил Андрея Травникова с победой на выборах, губернатор выразил благодарность руководителю муниципалитета за организацию избирательной компании. Он также заявил, что в следующий раз выпечку на избирательные участки обязательно предоставят.

Согласно предварительным итогам голосования, действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников набрал 75,72% голосов избирателей.

Напомним, в Новосибирской области самая высокая явка на выборах в Сузунском районе.