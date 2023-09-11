В Новосибирске бывший зэк угрожал повредить машину женщины

В Новосибирска владелица машины нашла записку с угрозой от неизвестного.

Владелица автомобиля в Новосибирске на улице Рельсовой, 7, обнаружила послание от неизвестного, угрожающего испортить ее машину, если она не заплатит. Об этом стало известно благодаря информации, опубликованной в Telegram-канале «АСТ-54 black».

В оставленной на автомобиле записке сообщалось, что её автор что будет царапать краску автомобиля или резать шины, если владелец не переведет ему 1 тысячу рублей.

Неизвестный объясняет свои действия тем, что, по его словам, уже неоднократно побывал в тюрьме и поэтому не может найти работу, а терять ему нечего. Он упоминает, что у него есть дети, которых он не может обеспечить из-за безработицы.

В послании также просится указать марку и полный номер автомобиля при написании комментария или отправке СМС на указанный номер.

Однако подписчики Telegram-канала высказывают сомнения относительно реальности угрозы. По словам читателей, они ранее сталкивались с подобным мошенничеством, и никаких реальных действий после угрозы не следовало. Также внимание подписчиков привлекла грамотность записки: в комментариях усомнились, что её писал человек, который провел много времени в тюрьме.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мошенники всё чаще представляются сотрудниками суда. Они звонят якобы из судебного департамента и представляются в том числе судебными приставами.