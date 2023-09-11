В Новосибирске на железной дороге задержали троих мародеров

В Новосибирске мужчина и двое женщин снимали с рельс металлические скобы для сдачи на металлолом.

В субботу, 9 сентября, в Ленинском районе Новосибирске трое мародёров снимали с рельс действующей железной дороги металлические скобы, чтобы затем сдать на металлолом. Их задержали охранники агентства безопасности "Гвардия" совместно с бойцами 74-ого экипажа ГБР.

Мужчина в жилетке железнодорожного сотрудника и двое женщин в гражданской одежде при помощи молотка, зубила и рожковых ключей снимали скобы, удерживающие рельсы на действующей железной дороге. Если бы нарушение не заметили, это могло привести к сходу поездов с рельс.

Своё поведение задержанные объяснили тем, что хотели на вырученные со сдачи на металлолом деньги купить выпивку и покормить 7 кошек, живущих вместе с ними под теплотрассой.

Троицу передали сотрудникам Росгвардии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске охранники АБ «Гвардия» задержали вора-наркомана в розыске. При опознании также выяснилось, что за день до этого он похитил дорогостоящий велосипед на улице Фадеева. Его запечатлели камеры наблюдения. Ранее он уже был судим за кражи, а также страдает наркотической зависимостью.

Также житель Новосибирска симулировал приступ эпилепсии перед охранником бизнес-центра. Он аккуратно лёг на пол, закатил глаза и пустил слюни. Охранник усомнился в болезни, и вызвал в бизнес-центр не скорую, а ГБР.