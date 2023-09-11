В Новосибирске пьяный мужчина напал на пассажира троллейбуса

В Новосибирске пьяный мужчина устроил драку в троллейбусе.

Вечером 10 сентября в Новосибирске произошел инцидент, связанный с нападением пьяного мужчины на одного из пассажиров троллейбуса. Информацию об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирский паблик».

На опубликованном видео показано, как мужчина в кепке встает с своего места и атакует парня в белой рубашке. В ответ на этот удар, пострадавший наносит нападавшему удар в голову.

В конфликт между участниками вмешался другой пассажир, который успел развести дерущихся. При этом парень в белой рубашке, используя нецензурные выражения, попросил своего оппонента прекратить драку. Подробности о том, как закончился данный конфликт, пока не уточняются.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на новый маршрут вышли троллейбусы №29. Они будут ездить от Просторного жилмассива до Новомарусино.

Также в Новосибирске двое пьяных мужчин подрались из-за 150 рублей. Один из них приехал к своему другу в Новосибирск из Коченёво. Они выпивали в течение трёх дней, и на четвертый пошли в пивной магазин на улице Первая Чулымская в Ленинском районе. Им не хватало 150 рублей на пиво, и они начали драться, выясняя, кто будет платить.