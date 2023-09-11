В Новосибирской области опубликовали предварительные итоги выборов губернатора

Объявлены предварительные результаты выборов губернатора Новосибирской области.

В течение трех дней жители Новосибирской области могли проголосовать за кандидата на пост главы региона. Общая явка избирателей составила чуть выше 30%.

За должность главы региона соревновались четыре кандидата: Андрей Травников от партии "Единая Россия", Евгений Лебедев от ЛДПР, Роман Яковлев от КПРФ и Владислав Плотников от "Справедливой России — за правду".

На дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) бюллетени получили 76 539 человек, из которых 76 175 проголосовали. Один бюллетень оказался испорченным. Обработано 510 протоколов участковых комиссий из 1084, а также получен протокол ДЭГа.

По результатам электронного голосования Евгений Лебедев получил 8750 голосов, Владислав Плотников — 4078, Андрей Травников — 54 585, Роман Яковлев — 8761.

На избирательных участках присутствовали 2417 наблюдателей.

По данным альтернативной системы подсчета на сайте новосибирского отделения КПРФ, распределение голосов избирателей аналогично данным ДЭГа.

Ранее кандидат от КПРФ Яковлев прокомментировал итоги выборов губернатора Новосибирской области. По его словам, КПРФ смогла объединить вокруг себя сторонников левопатриотических взглядов и стала ведущей оппозиционной силой в регионе.