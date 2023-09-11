В Новосибирской области опубликовали имена похороненных за неделю бойцов СВО

В Новосибирской области опубликовали списки похороненных в начале сентября бойцов.

Несколько военных, погибших в зоне СВО, были похоронены в Новосибирской области за неделю с 4 по 10 сентября. Их список подготовило издание "МК в Новосибирске".

Один из погибших, Иван Кухтиков, был 27-летним бойцом из Новосибирской области. Он погиб 26 августа в зоне спецоперации. Согласно информации от администрации Черепановского района, Кухтиков родился в Черепаново 12 декабря 1996 года и после окончания политехнического колледжа пошел служить в армию. В сентябре 2022 года он добровольцем отправился в зону СВО, где стал водителем разведывательного отделения штурмовой бригады. Прощание с Иваном Кухтиковым состоялось 4 сентября в РСКЦ им. С. А. Жданько.

Также 4 сентября в селе Шайдурово Сузунского района состоялось прощание с Александром Миловановым, погибшим при исполнении воинского долга в ДНР и ЛНР, а также на территории Херсонской и Запорожской областей Украины. Церемония прощания прошла в Доме культуры.

Тот же день стал днем прощания с Дмитрием Жидиком в Венгеровском районе. Он погиб 1 сентября, а траурная церемония состоялась в селе 1-я Петропавловка на улице Комсомольской, 2.

В дальнейшем, 23 июня 2023 года, в зоне СВО погиб Александр Юмобаев, 33-летний военный из Венгеровского района. Он выполнял военные обязанности на территории Донецкой и Луганской республик. Прощание с ним состоялось 10 сентября в спорткомплексе "Темп" в селе Венгерово.

Одно из последних сообщений о гибели в зоне СВО пришло 30 августа. Погиб командир минометного расчета Андрей Шкредов. Прощание с ним намечено на 11 сентября в Куйбышеве. Андрея Шкредова призвали в зону СВО в октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации, и он погиб 30 августа во время выполнения боевых задач.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске восемь человек выкопали картошку жене бойца СВО.